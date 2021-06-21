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Песков: Ряд санкций США уже не зависят от Байдена

  4   0 21.06.2021, 15:38 | Новости, Мир
Песков: Ряд санкций США уже не зависят от Байдена

Некоторые американские санкции уже кодифицированы и не зависят от президента, говорит Песков.

Представитель Кремля Дмитрий Песков комментируя намерения США ввести новые санкции против России заявил, что это уже не зависит от президента Джо Байдена, поскольку ряд санкций являются кодифицированными, сообщает Интерфакс.

"Мы знаем о возможных санкциях, которые кодифицированы. Дело в том, что некоторые санкции кодифицированы, и их введение уже даже не зависит от воли президента США... В плане своих санкционных устремлений и такой санкционной зависимости Вашингтон демонстрирует постоянство и одновременно непредсказуемость", - сказал Песков.

Он отметил, что в России анализируют ситуацию о том, какие могут быть санкции со стороны США, просчитываются различные варианты. "Пока действительно изрядная доля непредсказуемости. Предсказуемыми являются только те санкции, которые верифицированы", - сказал Песков.

Также он отметил, что в Москве понимают, что несмотря на положительные итоги саммита РФ-США в Женеве, Вашингтон продолжит линию на сдерживание РФ.

Песков также заявил, что Москва продолжит диалог с Вашингтоном, а также работу с европейскими партнерами по скорейшему запуску проекта Северный поток-2.

"Что касается противодействия "Северному потоку", мы слышали заявления уже после саммита (в Женеве) о том, что Америка продолжит линию против этого проекта", - сказал Песков.

 

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