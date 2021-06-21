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В центре Берлина произошла стрельба, трое раненых

  8   0 21.06.2021, 11:33 | Новости, Мир
В центре Берлина произошла стрельба, трое раненых

Было произведено не менее десяти выстрелов, на месте произошедшего обнаружены гильзы. Стрелявший сбежал.

Неизвестный в ночь на понедельник, 21 июня, открыл огонь по людям в центральной части немецкой столицы Берлина, тяжело ранив троих, сообщает газета Bild.

По информации издания, инцидент произошел недалеко от бара в районе Веддинг центрального округа Митте. Пострадавшим была оказана медпомощь, их госпитализировали.

Отмечается, что было произведено не менее десяти выстрелов, на месте произошедшего обнаружены гильзы.

Стрелявшему удалось скрыться, его ищет полиция. Место происшествия оцеплено хорошо вооруженными полицейскими. Открыто уголовное дело.

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