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В Париже женщину насмерть сбил электросамокат

  12   0 20.06.2021, 14:03 | Новости, Мир
В Париже женщину насмерть сбил электросамокат

Женщина по имени Мириам при падении ударилась головой о мостовую и у нее произошла остановка сердца.

Гражданка Италии погибла в Париже, после того как в нее врезался электросамокат. Об этом накануне соообщило ВВС.

Полиция разыскивает по этому делу двух женщин. Предположительно, они ехали на высокой скорости и не остановились, когда сбили 31-летнюю жертву.

Женщина по имени Мириам при падении ударилась головой о мостовую и у нее произошла остановка сердца. Находившиеся неподалеку полицейские смогли реанимировать ее и женщину госпитализировали. Она скончалась в больнице.

Указано, что после этого инцидента возобновилась дискуссия об электросамокатах в Париже, которые могут представлять опасность для пешеходов, двигаясь на скорости до 50 км/ч.

В 2019 году после сотен инцидентов, включая несколько случаев с жертвами, французские власти ввели новые правила, по которым управлять электросамокатом может только водитель старше 12 лет. Кроме того, передвигаться по тротуарам на них запрещено.

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