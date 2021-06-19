Армия Сомали уничтожила 30 боевиков «Аш-Шабаб»

На юге Сомали правительственные войска ликвидировали 30 боевиков экстремистской группировки "Аш-Шабаб".

Об этом сообщает Синьхуа.

Уточняется, что войсковая операция против вооруженных экстремистов проводилась в области Средняя Шабелле на юге страны.

По информации военных источников, в ходе операции были уничтожены 30 боевиков, в том числе местный главарь "Аш-Шабаб". Еще 24 экстремиста были ранены.

Как отмечается, командующий сомалийской армией Одоваа Юсуф Раге заявил, что правительственные силы продолжат операцию по ликвидации группировки "Аш-Шабаб" в центральных и южных районах страны.