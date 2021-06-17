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Немецкая вакцина против коронавируса CureVac провалилась на испытаниях

  7   0 17.06.2021, 12:03 | Новости, Мир
Немецкая вакцина против коронавируса CureVac провалилась на испытаниях

Перспективная европейская вакцина от COVID не оправдала надежд / REUTERS

Препарат - кандидат в вакцины от COVID-19 немецкой компании CureVac по результатам второй фазы промежуточных испытаний не достигнул ожидаемых показателей эффективности.

Об этом сообщает DW, ссылаясь на информацию компании, информирует УНИАН.

"В беспрецедентных до сегодняшнего дня условиях, связанных с наличием как минимум 13 вариантов вируса, в группе участников испытаний по результатам промежуточного анализа была выявлена предварительная эффективность в 47 процентов по отношению к заболеванию COVID-19 всех уровней тяжести. Таким образом, статистически вакцина-кандидат не выполнила критериев для признания испытаний успешными", - говорится в сообщении CureVac.

По данным компании, первые промежуточные анализы показали, что эффективность вакцины зависит от возраста участников испытаний и штаммов вируса. Исследование эффективности препарата будет продолжено до получения окончательных результатов.

Глава CureVac Франц-Вернер Хас при этом подчеркнул важность разработки вакцин от COVID второго поколения, ведь количество штаммов коронавируса растет.

Вторая фаза промежуточных испытаний вакцины от CureVac проходила в нескольких странах, в ней участвовали 40 тысяч добровольцев. По стандартам ВОЗ, для признания препарата эффективным необходима эффективность выше 50%.

Вакцина CureVac разрабатывалась на основе мРНК-технологии - на ней основаны эффективные вакцины BioNTech/Pfizer и Moderna. В ЕС и США на препарат возлагались большие надежды. Размещение акций CureVac на американской бирже в прошлом году было успешным, но после сообщения о провале второй фазы испытаний стоимость акций компании обвалилась на 52 процента.

 УНИАН

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