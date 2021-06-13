В Сирии при атаке на больницу погибли 13 человек

Обстрел был произведен из контролируемого силами президента Сирии Башара Асада района Телль-Рифат.

В Сирии в результате обстрела с применением артиллерии и РСЗО Град погибли 13 мирных жителей. Десятки человек получили ранения, сообщило накануне агентство Anadolu.

По его данным, атаку в городе Африн осуществили члены Отрядов народной самообороны Рабочей партии Курдистана, которую считают в Турции террористической.

Под обстрел попала больница. Все погибшие и 27 пострадавших проходили в ней лечение. Число погибших может возрасти, поскольку некоторые раненые находятся в тяжелом состоянии.

Утверждается, что обстрел был произведен из контролируемого силами президента Сирии Башара Асада района Телль-Рифат. Местные правоохранительные органы начали расследование.