Трамп потребовал от Китая 10 триллионов долларов из-за пандемии COVID-19 по всему миру

Экс-президент США Дональд Трамп потребовал от Китая 10 триллионов долларов из-за пандемии коронавируса. Он потребовал компенсаций от Китая для всего мира.

Об этом сообщает Spiegel.

Такое заявление Трамп сделал во время своего выступления на Республиканском конгрессе в Гринвилле. Бывший президент США потребовал от Китая компенсаций за пандемию коронавируса.

Трамп утверждает, что Китай должен заплатить 10 триллионов долларов США и всему миру для борьбы с вирусом. Он также заявил, что все страны мира не должны возвращать свои долги Китаю.

Он также раскритиковал главного вирусолога США Энтони Фаучи, обвинив его в том, что тот сделал почти все неправильно во время пандемии и ошибся в своей оценке происхождения вируса. Раньше Фаучи несколько раз выражал скептицизм по поводу теории о том, что коронавирус мог ускользнуть из лаборатории в Ухане в Китае.

Отметим, что происхождение коронавируса до сих пор расследуют в США. Этим занимается американская разведка.

Ранее ВОЗ заявила о том, что происхождение коронавируса в китайской лаборатории не исключается.