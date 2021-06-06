В России во время экзамена умерла 17-летняя студентка

Девушка умерла во время экзамена в педагогическом институте. По предварительным данным, ее смерть наступила в силу естественных причин.

В поселке Иноземцево в Ставропольского крае России во время экзамена скончалась 17-летняя девушка. Проводятся необходимые мероприятия, чтобы установить все обстоятельства ее смерти, сообщил в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

"Во время экзамена в местном филиале Ставропольского государственного пединститута скончалась семнадцатилетняя студентка", - написал Владимиров.

Он добавил, что по предварительным данным, смерть наступила в силу естественных причин, из-за состояния здоровья.

Губернатор выразил соболезнование семье девушки и добавил, что родственникам окажут необходимую помощь.