В Анголе обнаружили мальчика, который "родился от человека и шимпанзе": эксперты исследуют ребенка

Сексуальные отношения между людьми и шимпанзе довольно распространены в этом регионе.

12-летний Аугусто Дембо из Луанды (Ангола) уверен, что его отец – шимпанзе. Именно так парню сказала его мать. Генетический состав ребенка оспаривают эксперты.

Как пишет Africa Daily News, такое внимание к ребенку началась после того, когда его мать якобы призналась ему в том, что он является плодом любви между человеком и шимпанзе, информирует UAINFO.org со ссылкой на ТСН.

В издании отмечают, предположительно, женщина имела связь с самцом шимпанзе, которая длилась несколько лет, пока она работала офицером по охране окружающей среды и природы в национальном парке Камеи. После того, как история была опубликована в местной газете, мальчик стал знаменитым. К месту его жительства потянулись толпы поклонников, желающие не только посмотреть на уникального ребенка, но и оказать ему материальную помощь.

По словам специалиста муниципальной больницы Луэны Антонио Мендес, "сексуальные отношения между людьми и шимпанзе довольно распространены в этом регионе, но это первый раз, когда официально сообщают о беременности".

Президент Анголы Жуан Лоренсу уже назвал мальчика "ангольским чудо-ребенком", а также "знаком от Бога" и "свидетельством величия Республики Ангола".

Напомним, священник и депутат от "ЕС" возмутил Сеть заявлением об абортах. Он назвал борцов за права женщин делать аборты "недоразвитыми личностями".