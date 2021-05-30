Борис Джонсон тайно женился - СМИ

Бракосочетание прошло в католическом Вестминстерском соборе, который закрыли на время церемонии.

В Лондоне в субботу, 29 мая, состоялась тайная церемония бракосочетания премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и его невесты Кэрри Саймондс, сообщила газета The Sun.

По ее данным, на церемонии присутствовали около 30 людей из ближайшего окружения пары, которые, как сообщается, получили приглашения в последнюю минуту.

Бракосочетание прошло в католическом Вестминстерском соборе, вход в который был закрыт на время церемонии - около 1,5 часов.

Как отметила газета The Daily Telegraph, Борис Джонсон стал вторым премьер-министром в истории Великобритании (после Роберта Дженкинсона), который женился в то время, когда возглавлял правительство.

Напомним, 56-летний Джонсон и 33-летняя Саймондс объявили о помолвке в марте прошлого года после развода премьера с предыдущей женой Мариной Вилер.

Через месяц у пары родился сын, которого назвали Уилфред Лоури Николас.