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Борис Джонсон тайно женился - СМИ

  44   0 30.05.2021, 08:09 | Новости, Мир
Борис Джонсон тайно женился - СМИ

Бракосочетание прошло в католическом Вестминстерском соборе, который закрыли на время церемонии.

В Лондоне в субботу, 29 мая, состоялась тайная церемония бракосочетания премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и его невесты Кэрри Саймондс, сообщила газета The Sun.

По ее данным, на церемонии присутствовали около 30 людей из ближайшего окружения пары, которые, как сообщается, получили приглашения в последнюю минуту.

Бракосочетание прошло в католическом Вестминстерском соборе, вход в который был закрыт на время церемонии - около 1,5 часов.

Как отметила газета The Daily Telegraph, Борис Джонсон стал вторым премьер-министром в истории Великобритании (после Роберта Дженкинсона), который женился в то время, когда возглавлял правительство.

Напомним, 56-летний Джонсон и 33-летняя Саймондс объявили о помолвке в марте прошлого года после развода премьера с предыдущей женой Мариной Вилер.

Через месяц у пары родился сын, которого назвали Уилфред Лоури Николас.

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