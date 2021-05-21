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Завдяки COVID-вакцинам у світі з'явилися дев'ять нових мільярдерів

  6   0 21.05.2021, 21:55 | Новости, Мир
Завдяки COVID-вакцинам у світі з'явилися дев'ять нових мільярдерів

У світі відкриття та розповсюдження вакцин проти коронавірусу породило дев'ять нових мільярдерів. Їх сукупний дохід становить 19,3 мільярда доларів.

Як пише УНІАН, про це з посиланням на дані неурядових організацій повідомляє Euronews.

"Дев'ять нових мільярдерів мають сукупний чистий статок у розмірі 19,3 мільярда доларів, достатній для того, щоб повністю вакцинувати всіх людей у країнах з низьким рівнем доходу 1,3 рази. Тим часом ці країни отримали лише 0,2 відсотка загального обсягу поставок вакцин через величезний дефіцит доступних доз, попри те, що в них проживає 10 відсотків населення планети", - заявила People's Vaccine ("Народна вакцина"), до складу якої входять дев'ять неурядових організацій, включаючи Amnesty International, Oxfam та UNAIDS. 

Список мільярдерів, розбагатілих на вакцинах:

  1. Стефан Бансель - генеральний директор Moderna (4,3 млрд доларів)
  2. Угур Сахін - генеральний директор і співзасновник BioNTech (4 млрд доларів)
  3. Тімоті Спрінгер - імунолог, інвестор та засновник в Moderna (2,2 млрд доларів)
  4. Нубар Айефан - голова Moderna (1,9 млрд доларів)
  5. Хуан Лопес-Бельмонте - голова компанії ROVIm, яка виробляє та пакує вакцини Moderna (1,8 млрд доларів,)
  6. Роберт Лангер - науковець, засновник та інвестор в Moderna (1,6 млрд доларів)
  7. Чжу Тао - співзасновник і головний науковий керівник CanSino Biologics (1,3 млрд доларів)
  8. Цю Дунсю - співзасновник і старший віце-президент CanSino Biologics (1,2 млрд доларів)
  9. Мао Хуїньхоа - співзасновник і старший віце-президент CanSino Biologics (1 млрд доларів)

На додаток до цих нових мільярдерів, вісім чинних мільярдерів також збільшили свої статки на 32,2 мільярда доларів завдяки інвестиціям у фармацевтичні корпорації, які займаються вакцинами від коронавірусу. 

Менеджер з питань охорони здоров'я Oxfam Анна Марріотт заявила, що "ці мільярдери є людським обличчям величезного прибутку, який фармацевтичні корпорації отримують від монополії". 

"Ці вакцини фінансувалися за державні кошти й мали б бути насамперед глобальним суспільним благом, а не приватною можливістю отримання прибутку. Нам потрібно терміново покласти край цим монополіям, щоб ми могли нарощувати обсяги виробництва вакцин, знижувати ціни та вакцинувати світ", - додала вона.

Організація Об'єднаних націй, включаючи Всесвітню організацію охорони здоров'я, закликала виробників вакцин відмовитися від патентів на їх вакцини, для збільшення виробництва по всьому світу. Ініціативу підтримали багато країн, що розвиваються, а також США та Іспанія.  

УНІАН

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