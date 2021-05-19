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"Ми не знаємо, що це": Барак Обама підтвердив існування НЛО

  26   0 19.05.2021, 19:01 | Новости, Мир
"Ми не знаємо, що це": Барак Обама підтвердив існування НЛО

44-й президент США Барак Обама взяв участь у телешоу The Late Late Show with James Corden на каналі CBS, де підтвердив, що американські військові дійсно спостерігали НЛО.

Як повідомляє Daily Mail, колишній американський лідер вважає, що потрібно з усією серйозністю поставитися до можливості існування об'єктів, які перевершують в маневровісті та швидкості все, чим можуть похвалитися збройні сили США, інформують Факти.

"Ми точно не знаємо, що це таке ... Ми не можемо пояснити, як вони рухаються, їх траєкторію", - прокоментував колишній глава держави відео і фото НЛО, які переслідували кораблі ВМС США біля узбережжя Каліфорнії у 2019 році.

Водночас Обама розповів, що після обрання його президентом у 2008 році він цікавився дослідженнями в області пошуку інопланетних форм життя. І висміяв чутки про те, що уряд приховує таємні лабораторії з вивчення прибульців.

"Послухайте, правда в тому, що, коли я вступив на посаду, я запитав: "Добре, чи є де-небудь лабораторія, де ми зберігаємо інопланетні зразки та космічні кораблі?" ... Вони провели невелике дослідження. І відповідь була: "Ні", - пожартував він. 

Напередодні колишній офіцер ВМС США Шон Кехіл заявив, що помічений у 2019 році біля міста Сан-Дієго непізнаний літаючий об'єкт використовував технології, що випереджають земні розробки на 100-1000 років. На відео якийсь об'єкт сферичної форми спочатку висить у повітрі над поверхнею води, а потім різко пірнає. 

 

А колишній лейтенант ВМС Райан Грейвс розповів, що загадкові об'єкти практично щодня реєстрували в період з 2015 по 2017 роки поблизу Вірджинія-Біч.

У червні в Конгресі буде представлений звіт створеної при Міністерстві оборони США влітку 2020 року спеціалізованої групи з невідомих повітряним явищам - Unidentified Aerial Phenomena Task Force.

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