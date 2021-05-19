Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

13:04

Передвиборча програма Зеленського виконана лише на 25%, – КВУ

12:01

Байден хочет вернуться к конструктивному диалогу с Германией. Поэтому США и не собираются вводить против немцев санкции за Северный поток-2 – Фурса

11:03

Раимов: Министр Степанов хотел признания и славы, войти в учебник истории как победитель ковида. Но он забыл, что это роль другого героя

10:01

Алексей Кущ: О ценах на заправках и зачем нам новое "министерство АЗС"

09:00

ХАМАС на межі банкрутства – Times

00:59

Путин начинает новый этап своего режима: Россия возвращается в 1848 год – Stern

00:25

Каким образом прекратится жизнь на Земле? Названы основные сценарии

23:55

Смертність в Україні перевищила минулорічний рівень майже на 35%

23:20

Андрей Илларионов заявил, что Путин хочет поглотить Беларусь, и рассказал, когда это произойдет

19:59

На Галапагосах рухнула знаменитая Арка Дарвина

19:09

Newsweek: В США создали огромную тайную армию

18:07

Фурса: В Киеве просто хотят поставить своего человека. Мы уже видели таких птенцов Януковича. Лояльных, верных и не очень талантливых

17:05

Ласкаво просимо до Трансильванії: вийшов трейлер анімаційної пригоди "Монстри на канікулах: Трансформанія"

16:03

Лавров объявил Арктику российской

15:01

Кличко-старший бросил перчатку Зеленскому. Кличко-младший может стать опасным конкурентом Зеленского на президентских выборах – Бутусов

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Май 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

ХАМАС на межі банкрутства – Times

  182   0 19.05.2021, 09:00 | Новости, Мир
ХАМАС на межі банкрутства – Times

На другий тиждень ескалації між палестинцями та Ізраїлем і досі невідомим залишається мотив, що підштовхнув ХАМАС до ракетного обстрілу Єрусалима 10 травня, пише в аналітичному огляді журналіст видання Times Аншель Преффер.

Багато оглядачів звертали увагу на символічне значення міста та спробу ісламістського угруповання представити себе у ролі захисника мусульман.

Проте автор статті пише, що були й інші причини. Згідно з його інформацією, ХАМАС перебуває на межі банкрутства, що і змусило його піти на ескалацію з Ізраїлем, аби заручитися підтримкою Ірану, у тому числі й фінансовою.

Міжнародна кампанія угруповання зі збору коштів під гаслами ісламських благодійних організацій зазнає суттєвих невдач протягом останніх кількох років, пише журналіст.

"Влада ключових країн, у тому числі Великої Британії, через які були перераховані мільйони, почала ставити складні запитання і згортати операції", - йдеться у статті.

Скоротили фінансування і арабські країни, які теж були суттєвим джерелом надходжень.

Угруповання ХАМАС було засноване прихильниками єгипетської організації Брати мусульмани, вважається ідеологічно близьким до ісламістських рухів, що становили загрозу існуванню режиму під час Арабської весни.

Нині тільки Катар продовжує фінансувати ХАМАС, пише автор.

За таких обставин угрупованню залишається розраховувати тільки на підтримку Ірану, відносини з яким ускладнилися через різні позиції щодо війни у Сирі

Тоді Тегеран припинив фінансувати ХАМАС, підтримавши менше і більш радикальне угруповання у секторі Газа.Та відтоді відносини почали налагоджуватися, й тепер ХАМАС хоче "отримати більший шматок мільйонів фунтів", які Іран планує перерахувати на підтримку бойовиків у регіоні.

А ескалація конфлікту з Ізраїлем - вагома заявка на підтримку Тегерану, вважає журналіст Times.

ВВС

Лента статей

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

С 1 июля крупным землевладельцам разрешат отбирать участки у дачников и фермеров

С 1 июля крупным землевладельцам разрешат отбирать участки у дачников и фермеров

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Май 2021 (503)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)
Декабрь 2020 (743)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]