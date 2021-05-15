Израиль предупредил жителей высотки в Газе о готовящемся ударе

Израиль предупредил о готовящемся ударе по еще одному высотному зданию в Газе. Находящимся в башне людям дали час, чтобы покинуть высотку.

Об этом сообщает Times of Israel.

По данным издания, удар будет нанесен по башне "Аль-Джаля", где расположены, в том числе, офисы различных СМИ. Израиль дал час на то, чтобы все находящиеся в высотном здании покинули его. Начата срочная эвакуация.

Это уже четвертое высотное здание в Газе, ставшая на этой неделе целью ударов со стороны израильских военных. В Израиле заявляли, что высотные сооружения используются в качестве офисов, штабов или складов вооружений палестинской группировки ХАМАС.