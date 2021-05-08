В России на репетиции парада загорелся танк (видео)

Танк Т-26 загорелся в российской Уфе. Спасатели говорят, что воспламенилось топлива, которое пролилось на его корпус.

В российской Уфе во время репетиции парада загорелся танк, пишет Башинформ.

Как сообщается, военная техника вспыхнула вскоре после проезда мимо трибун перед зданием горсовета столицы Башкирии.

В пресс-службе регионального МЧС заявили, что танк Т-26 загорелся по причине воспламенения топлива, которое пролилось на его корпус.

Отмечается, что водитель потушил огонь самостоятельно до прибытия пожарных и спасателей.