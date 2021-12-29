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Журналісти перерахували радянські звички на Новий рік, від яких варто відмовитися

  5   0 29.12.2021, 19:02 | Новости, Общество
Журналісти перерахували радянські звички на Новий рік, від яких варто відмовитися

Оселедець під шубою - одна з традиційних новорічних страв для українців ще з часів СРСР / ua.depositphotos.com

У багатьох українців досі залишилися звички з радянського часу щодо святкування Нового року та загалом передноворічної пори.

Тож журналісти ТСН розповіли, від яких радянських звичок щодо цього свята краще відмовитись, інформує  УНІАН.

1. Мандарини. Цей фрукт був дефіцитним у радянські часи, тож люди куштували його по суті раз на рік - саме на новорічні свята. Саме тому запах мандарин у багатьох асоціюється з Новим роком. Відмовтеся від цього стереотипу - ці цитрусові можна купити цілий рік.

2. Олів'є, шампанське та оселедець під шубою. Ці страви були невіддільним атрибутом святкування Нового року в часи СРСР. Та зараз варто пам'ятати: святкування мине прекрасно й без "тазиків" цих салатів, а напій може теж бути яким завгодно.

3. "Іронія долі". Це фільм досі транслюють до Нового року деякі телеканали. Він, до речі, не заборонений Держкіно, зазначає ТСН. Та на сьогодні є безліч не менш цікавих новорічних стрічок

4. Лазня. У багатьох звичка ходити до лазні асоціюється саме з передноворічним часом та фільмом "Іронія долі...". Пояснюється все дуже просто: за радянських часів доступ до каналізації та водопроводу мали не всі, натомість існували громадські лазні. Тож багато людей, бажаючи зустріти Новий рік чистими, йшли до них. 

Як свідчать результати дослідження Соціологічної групи "Рейтинг", найулюбленіші новорічні свята українців - Різдво (49%) і Новий рік (37%).

УНІАН

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