Россия объявила об отводе 10 тысяч военных от границы с Украиной

Южный военный округ возвращает 10 тысяч военных в места постоянной дислокации после месяца "полевых занятий". Они проводились в нескольких регионах, в том числе тех, которые граничат с Украиной.

Об этом сообщает "Эхо Москвы".

Как заявляется, военные возвращаются после занятий на полигонах Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Ставропольского и Краснодарского краев, Северного Кавказа, а также военных баз России в Армении, оккупированных Крыма, Абхазии и Южной Осетии.

"Более 10 тысяч военнослужащих в составе подразделений совершат марши в пункты постоянной дислокации с территории общевойсковых полигонов", - говорится в сообщении.

Подготовку проходили батальонные тактические группы и "тактические группы родов войск всех соединений и воинских частей ЮВО".