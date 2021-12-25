Водители нашли оригинальный способ защитить свои машины от грабителей – оставляют их открытыми. ФОТО

Водители в США нашли очень оригинальный способ защитить свои машины от грабителей.

Автомобилисты в Калифорнии оставляют свои авто открытыми, показывая ворам, что в салоне нет чего взять, пишет портал "РБК-Украина", информирует UAINFO.org.

В Калифорнийском заливе кражи в автомобилях стали столь распространенным явлением, что припарковывая свои машины оставляют багажник открытым. В этом году количество краж выросло на 27%. Таким образом, если даже грабители обратят внимание на машину, смогут свободно залезть в салон и не разбивать окна.

В сети распространились вирусные фото двух внедорожников, которые припаркованы рядом с открытыми багажниками.

Владелец одного из автомобилей объяснил суть своего поступка – показать ворам, что брать нечего.

При этом, местные власти призывают водителей так не делать – многое в этой ситуации может пойти не так.

Оставив багажник открытым, автоворы получают свободный доступ в салон, и с легкостью угнать машину.