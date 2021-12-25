Ще три банки почали видавати тисячу за вакцинацію

З моменту офіційного старту програми 19 грудня заявки на отримання коштів подали 5 млн українців.

З 24 грудня, "ПриватБанк", "Ощадбанк" та "Укргазбанк" почали нараховувати тисячу гривень в рамках програми "єПідтримка".

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації, інформує UAINFO.org.

У повідомленні зазначається, що з моменту офіційного старту програми 19 грудня заявки на отримання коштів подали 5 млн українців, 6 млн відкрили спеціальну картку, всього було витрачено 270 млн грн.

У Мінцифри нагадують, що подати заявку в "Дії" на отримання 1 тис. грн можна до 29 грудня включно.