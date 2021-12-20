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Неожиданные факторы, повышающие риск инфаркта

  9   0 20.12.2021, 07:10 | Новости, Общество
Неожиданные факторы, повышающие риск инфаркта

Важно знать, входите ли вы в группу риска.

Наследственность и образ жизни - вот главные факторы, влияющие на здоровье сердечно-сосудистой системы. Но есть некоторые факторы, на первый взгляд никак не связанные с работой сердца, которые тем не менее могут существенно повысить риск развития инфаркта. Проверьте, не входите ли вы в группу риска - и будьте особенно внимательные к своему сердцу, передает Домашний Очаг.

Ваши месячные начались раньше 12-летнего возраста

Ранее половое созревание у девочек ассоциировано с высоким риском развития болезни сердца. Как подтвердило недавнее исследование Института сердца (США), женщины, чье половое созревание началось до 12 лет, на 10% чаще страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, чем их более «поздние» сверстницы. По мнению врачей, такая зависимость может быть связана с более высоким уровнем эстрогена, который увеличивает риск образования тромбов и инсульта.

Вы принимаете таблетки для похудения

Во-первых, большинство этих таблеток не работают, и в лучшем случае после курса вы останетесь в первоначальном весе. А, во-вторых, большинство из таких препаратов негативно влияют на здоровье сердца. Все они повышают кровяное давление и сердечный ритм и могут «посадить» ваше сердце. Да, лишний вес - это один из факторов, повышающий риск развития сердечных заболеваний, но лучше бороться с ним традиционными методами.

Вы часто болеете гриппом

Результаты исследования, опубликованные в New England Journal of Medicine, свидетельствуют: перенесенный грипп увеличивает риск сердечного приступа в шесть раз в течение как минимум года после болезни. Поэтому во время течения болезни и после выздоровления нужно очень внимательно следить за состоянием сердца и обязательно обращаться к врачу при малейших признаках нездоровья.

Вы одиноки

Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Heart, чувство одиночества и социальной изоляции увеличивает риск сердечных заболеваний на 30 процентов - почти на столько же, как курение. К счастью, с этим фактором довольно просто справиться: достаточно просто завести домашнее животное и лучше всего - собаку.

У вас была трудная беременность

Вынашивание и рождение ребенка сами по себе являются сильной нагрузкой на сердце. Но если ваша беременность сопровождалась гестационным диабетом, преэклампсией или высоким кровяным давлением, то ваш риск получить заболевание сердца в будущем существенно повысился.

У вас была депрессия

Согласно данным исследования, представленного на 66-й ежегодной научной сессии Американского колледжа кардиологов в 2017 году, перенесенная депрессия не только увеличивает риск возникновения сердечных заболеваний, но и удваивает ваш риск умереть. Врачи предполагают, что все дело в гормоне стресса, кортизоле, который оказывает негативное влияние на состояние сердца. Кроме того, люди в депрессии часто перестают регулярно принимать лекарства, поддерживающие нормальную работу сердца, ведут менее активный образ жизни, злоупотребляют курением и алкоголем - и все это повышает риск развития болезней сердца.

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