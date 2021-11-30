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"Вбиває людей з гарним імунітетом": лікар Комаровський пояснив, звідки взявся штам "Омікрон" і в чому його особливості

  10   0 30.11.2021, 12:00 | Новости, Общество
"Вбиває людей з гарним імунітетом": лікар Комаровський пояснив, звідки взявся штам "Омікрон" і в чому його особливості

Відомий педіатр Євген Комаровський пояснив, звідки взявся новий штам коронавірусу "Омікрон", який виявили у Південній Африці.

В ефірі "Україна 24" він заявив, що механізм появи цього штаму "на сьогодні здається вірогідно очевидним".

"Справді, є новий штам, він з'явився в Південній Африці. Механізм появи цього штаму на сьогодні здається імовірно очевидним. Я вже багато разів розповідав, що ми всі повинні розуміти, в чому полягає механізм мутації, як вона відбувається. Якщо у людини в організмі немає взагалі ніяких антитіл, не треба вірусу мутувати, він просто викликає хворобу. Якщо антитіл багато і вони нейтралізують, то вірус теж не може мутувати, він просто не може починати розмножуватися. Мутації відбуваються в організмі людей, у яких мала кількість антитіл і вони нечітко збігаються. 

Чому відразу дуже активно критикувати метод лікування донорською сироваткою? Тому що не вдається створити велику кількість антитіл. Ви людині начебто допомагаєте, але перетворюєте цю людину на лабораторію з мутації. Саме тому, не вакцинуючи дітей, важко зупинити мутації, тому що в дітей хвороба протікає легко, рівень антитіл невеликий, і при повторній зустрічі з вірусом зберігаються умови для мутації. Найідеальніший об'єкт для мутації - це люди зі слабкою імунною системою, наприклад, ВІЛ-інфіковані", - сказав він.

Комаровський пояснив, чому такі важливі особливості нового штаму.

"Чому це так важливо? Як це не парадоксально, вірус в основному вбиває людей з хорошим імунітетом. Тому що процес стає аутоімунним, і людина гине від цього самого цитокінового шторму. Люди з імунодефіцитами хворіють, але не важко, але не можуть позбутися вірусу місяцями. Південна Африка - один з найбільш ВІЛ-небезпечних регіонів, там величезна кількість інфікованих. Коли з'явилася "дельта", ми бачили її попередників. А тут ми маємо "Дельту" і маємо варіант, для якого відбулося 32 мутації, а ми проміжних не бачили, тобто він десь довго визрівав, визрівав і прийшов... І виявляється, у нього є мутації в різних зонах. 

Зараз немає відповіді на запитання - чи це взагалі небезпечніше чи ні? Теоретично це дуже повинно людству не пощастити, щоб одночасно виник вірус, який і розмножуватиметься краще за "Дельту", і важче переноситиметься. Зараз у хворих головний симптом - загальна слабкість. Як у нас вся країна - "все набридло". Зараз протягом двох тижнів будуть відповіді на більшість питань, бо багато вчених його вивчатимуть. Думаю, днів за 10 ми відповімо на всі питання", - сказав він.

"Вечірні Вісті"

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