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Население Украины сократится до 35 млн к 2050 году, - ООН

  14   0 28.11.2021, 13:04 | Новости, Общество
Население Украины сократится до 35 млн к 2050 году, - ООН

Население Украины сокращается одним из самых быстрых в мире темпов. К 2050 году оно уменьшится до 35 млн.

Об этом сообщают доклады ООН.

По данным организации, чтобы стать демографически устойчивой страной, Украине нужна широкомасштабная и комплексная стратегия.

Среди основных причин сокращения численности населения в Украине:

- низкий коэффициент рождаемости;

- высокий уровень смертности;

- постоянный рост масштабов внешней миграции.

"Население Украины сокращается одним из самых быстрых в мире темпов, и, вероятно, уменьшится до 35 млн к 2050 году. Низкий коэффициент рождаемости, высокий уровень смертности и постоянный рост уровня внешней миграции разрушают человеческий капитал, а следовательно и основу для устойчивого развития", - говорится в справке.

Население Украины является одним из тех, которые быстрее стареют в Европе, в частности, более чем пятая часть населения старше 60 лет. Это является причиной роста расходов на здравоохранение и пенсии, что нагружает государственный бюджет, сообщили в ООН.

В то же время в ООН объясняют, что само по себе сокращение населения не является проблемой, но важны уровень и качество жизни людей. Поэтому украинская власть должна обеспечивать развитие и эффективное использование человеческого капитала страны, а также социальную защиту людей - через политически и финансово стабильную систему.

Какая численность населения Украины сейчас

По данным Государственной службы статистики, за январь-август 2021 года население Украины сократилось на 245,9 тысячи человек. Всего имеющееся население страны по состоянию на 1 сентября составляло более 41,3 миллиона человек.

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