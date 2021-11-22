"Заплатили шарашкіній конторі": клієнт "Ощадбанку" розкрив деталі оформлення "Картки киянина"

"Ощадбанк" звинуватили в аферизмі / фото УНІАН

Житель столиці розповів про нелегальну схему, яку виявив при оформленні "Картки киянина" у відділенні "Ощадбанку".

Про це йдеться в його відгуку на сайті "Мінфін", інформує УНІАН.

Користувач Руслан Некрутенко повідомив, що оформляв Муніципальну картку 17 листопада. У відділенні банку йому та його другу сказали оплатити по 70 гривень "за випуск пластика, бо він змінився". Гроші були сплачені на ім'я "МетЛайф", який, як з'ясувалося, не має відношення до виробництва пластику.

"Мною було поставлено питання на Мінфіні з приводу даного незрозумілого платежу, на що представники банку взяли мої дані й пообіцяли провести повернення грошових коштів за псевдопослугу "Випуск модного пластику" під виглядом аферистичної страховки", - поскаржився клієнт.

19 листопада, продовжує він, представники відділення банку зв'язалися з ним телефоном і повідомили, що при відкритті Муніципальної карти потрібно оформити послугу обов'язкового страхування на місяць вартістю 70 гривень.

"Підсумок: на сайті банку цієї інформації немає, я і мій друг заплатили по 70 гривень якійсь шарашкіній конторі "МетЛайф" за "випуск модного пластику". Природно, толку що тут написав мені представник "Ми організуємо повернення грошей" - повний нуль. На офіційному сайті банку і в розділі "Тарифи" немає жодної згадки про обов'язкову страховку в 70 гривень при відкритті карти", - написав клієнт "Ощаду", розкритикувавши державний банк за "аферизм".

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У відповідь представник банку заявив, що страховка не є обов'язковою й оформляється лише за бажанням клієнта. "Перепрошуємо за незручності. Цю ситуацію обов'язково перевіримо та надамо вам зворотний зв'язок", - написав у відповідь на відгук співробітник "Ощаду".

"Вечірні Вісті"