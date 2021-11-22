Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

11:25

Дві області виходять із "червоної" зони – Ляшко

10:05

"Заплатили шарашкіній конторі": клієнт "Ощадбанку" розкрив деталі оформлення "Картки киянина"

08:50

Окупанти двічі порушували режим припинення вогню – під Попасною стріляли з мінометів

08:09

Названы «вредные» привычки, которые на самом деле приносят пользу

07:10

Роналду выдвинул своего кандидата на пост тренера "МЮ"

06:11

Названа лучшая диета для здоровья мозга

05:12

Производство молока в Украине сокращается, - эксперт

04:13

Все серьезно: Ким Кардашьян подловили с новым бойфрендом (видео)

03:05

Япония выделяет 480 млрд долларов на восстановление экономики после коронакризиса

02:06

Тайсон Фьюри: Я перееду Усика, словно грузовик

01:07

Медики доказали пользу кофе для профилактики инсульта и деменции

00:08

В США назвали лучший автомобиль года

23:03

На Прикарпатье женщине забыли вытащить катетер после операции

22:04

Байден намерен баллотироваться в президенты на второй срок, - The Washington Post

21:32

Невакцинированные спортсмены не смогут въехать в Канаду с 15 января

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Ноябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
          

"Заплатили шарашкіній конторі": клієнт "Ощадбанку" розкрив деталі оформлення "Картки киянина"

  11   0 22.11.2021, 10:05 | Новости, Общество
"Заплатили шарашкіній конторі": клієнт "Ощадбанку" розкрив деталі оформлення "Картки киянина"

"Ощадбанк" звинуватили в аферизмі / фото УНІАН

Житель столиці розповів про нелегальну схему, яку виявив при оформленні "Картки киянина" у відділенні "Ощадбанку".

Про це йдеться в його відгуку на сайті "Мінфін", інформує УНІАН.

Користувач Руслан Некрутенко повідомив, що оформляв Муніципальну картку 17 листопада. У відділенні банку йому та його другу сказали оплатити по 70 гривень "за випуск пластика, бо він змінився". Гроші були сплачені на ім'я "МетЛайф", який, як з'ясувалося, не має відношення до виробництва пластику.

"Мною було поставлено питання на Мінфіні з приводу даного незрозумілого платежу, на що представники банку взяли мої дані й пообіцяли провести повернення грошових коштів за псевдопослугу "Випуск модного пластику" під виглядом аферистичної страховки", - поскаржився клієнт.

19 листопада, продовжує він, представники відділення банку зв'язалися з ним телефоном і повідомили, що при відкритті Муніципальної карти потрібно оформити послугу обов'язкового страхування на місяць вартістю 70 гривень. 

"Підсумок: на сайті банку цієї інформації немає, я і мій друг заплатили по 70 гривень якійсь шарашкіній конторі "МетЛайф" за "випуск модного пластику". Природно, толку що тут написав мені представник "Ми організуємо повернення грошей" - повний нуль. На офіційному сайті банку і в розділі "Тарифи" немає жодної згадки про обов'язкову страховку в 70 гривень при відкритті карти", - написав клієнт "Ощаду", розкритикувавши державний банк за "аферизм".

скріншот

У відповідь представник банку заявив, що страховка не є обов'язковою й оформляється лише за бажанням клієнта. "Перепрошуємо за незручності. Цю ситуацію обов'язково перевіримо та надамо вам зворотний зв'язок", - написав у відповідь на відгук співробітник "Ощаду".

"Вечірні Вісті"

Лента статей

Зеленський має визнати, що відсутність у нього політичноі волі та його некомпетентність створили загрозу національним інтересам, - Гайдай

Зеленський має визнати, що відсутність у нього політичноі волі та його некомпетентність створили загрозу національним інтересам, - Гайдай

"Мне нравится, что здесь коррупция": Украина манит беззаконием, дешевизной и рейв-вечеринками — The New York Times

"Мне нравится, что здесь коррупция": Украина манит беззаконием, дешевизной и рейв-вечеринками — The New York Times

Вашингтон предостерег Россию от "серьезной ошибки" в Украине — The New York Times

Вашингтон предостерег Россию от "серьезной ошибки" в Украине — The New York Times

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Ноябрь 2021 (500)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]