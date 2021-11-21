Прививку от коронавируса необходимо будет делать каждый год, - глава BioNTech

Генеральный директор и сооснователь немецкой фармацевтической компании BioNTech Угур Шахин оценил важность введения дополнительной прививки от коронавируса. Он считает, что такую ревакцинацию необходимо проводить каждый год.

Об этом сообщает Welt.

По его словам, в настоящее время справиться с распространением коронавируса в мире можно только с помощью вакцинации. Глава BioNTech заверил, что в будущем делать прививки от COVID-19 нужно будет регулярно.

"Проходить ревакцинацию от коронавируса, скорее всего, потребуется каждый год", - заявил он.