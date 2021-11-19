Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

18:10

Энергетический шантаж Европы для России обернулся нулевым КПД и сплошными убытками, – Злой одессит

17:18

У школі на Кіровоградщині невакциновані вчителі влаштували бойкот: лякають сатаною й цькують вакцинованих колег

16:45

Пионтковский: Проект "добровольное присоединение Украины к ОРДЛО" закрыт. Перед кремлевскими встали совсем другие, очень серьезные проблемы

16:10

І дощ, і сонце: погода на вихідні 20–21 листопада

15:01

Кваліфікація ЧС-2022: експерти оцінили шанси збірної України в плей-оф

14:10

У Росії 90-річна жінка кілька місяців отримувала пенсію "білетами банку приколів"

13:33

Адель випустила перший альбом за останні шість років (відео)

13:00

Принц Гаррі та Меган Маркл відмовилися провести Різдво з королевою Єлизаветою II

12:00

Путин изменил стратегию по отношению к Украине – The Guardian

11:07

У Києві пояснили різке підвищення вартості проїзду

10:01

У Москві внаслідок пожежі важко постраждала співачка Марина Хлєбнікова (фото, відео)

08:50

Окупанти п’ять разів порушили "тишу", біля Мар’їнки та Кам’янки стріляли з мінометів

08:03

The Guardian: ношение маски уменьшает риск заразиться коронавирусом на 53%

07:05

Будет ли новая война в Украине, зависит от двух факторов — Defence 24

00:19

Людей змушують повертати субсидії. Що відбувається та як не втратити десятки тисяч гривень

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Ноябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  

У школі на Кіровоградщині невакциновані вчителі влаштували бойкот: лякають сатаною й цькують вакцинованих колег

  8   0 19.11.2021, 17:18 | Новости, Общество
У школі на Кіровоградщині невакциновані вчителі влаштували бойкот: лякають сатаною й цькують вакцинованих колег

Відсторонені вчителі продовжують відвідувати уроки і знімають колег на телефон / REUTERS

Вчителі навчально-виховного комплексу "Олександрійський колегіум" на Кіровоградщині, не вакциновані від COVID-19, відмовляються виконувати наказ про відсторонення від роботи та цькують колег.

Про це пише Українська правда, інформує УНІАН.

За словами директорки закладу Наталії Малишевої, невакциновані налаштували дітей проти інших вчителів, які виходять на заміну, і запрошують на уроки невідому жінку, що представляється юристкою.

Юристка нібито захищає інтереси вчителів, які відмовилися вакцинуватися від коронавірусу.

Конфлікт між керівництвом колегіуму та вчителькою історії Ларисою Лисюк почався з того, що адміністрація закладу була вимушена викликати поліцію, щоб зупинити урок відстороненої освітянки.

Вчителька заявила, що ніякого наказу не бачила та назвала представників поліції "злочинним угрупуванням".

Зараз відсторонені вчителі продовжують не тільки ходити в школу, а й приходити на уроки, на яких їх тимчасово замінюють колеги, знімають їх на відео, викладають у соцмережі та ведуть прямі ефіри.

Керівництво порушники обзивають образливими словами.

Правоохоронців до школи викликали двічі: вперше - на урок Лариси Лисюк, вдруге - коли до школи прийшла правозахисниця.

"А що нам було робити? Силоміць витягти вчительку з уроку ми не можемо. Кажемо, вийдіть, вона не виходить. Кажемо, надіньте маски, вони кажуть, що це - намордник. Що я ламаю їхню волю та втягнута в експерименти над людьми", - поділилася директорка.

Малишева говорить, що вчителі розповідають "то про Бога, то про сатану". А нещодавно навіть заявили, що подали до суду на директорку, колишнього мера міста та на 5 президентів України за "підробку державного гербу".

Через відсутність щеплень в навчальному закладі відсторонено 5 людей: 3 вчителів і 2 технічних працівників.

Сама Лариса Лисюк звинувачує директорку в тому, що через її наказ про відсторонення вона може померти "голодною смертю".

Наразі  вакцинація є обов'язковою для освітян та працівників центральних та місцевих органів влади. Працівники, які станом на 8 листопада не мали хоча б одного щеплення проти COVID-19, мали бути відсторонені від роботи без збереження зарплат до отримання щеплення.

УНІАН

Лента статей

"Мне нравится, что здесь коррупция": Украина манит беззаконием, дешевизной и рейв-вечеринками — The New York Times

"Мне нравится, что здесь коррупция": Украина манит беззаконием, дешевизной и рейв-вечеринками — The New York Times

Вашингтон предостерег Россию от "серьезной ошибки" в Украине — The New York Times

Вашингтон предостерег Россию от "серьезной ошибки" в Украине — The New York Times

Европа угодила в капкан Путина — Bloomberg

Европа угодила в капкан Путина — Bloomberg

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Ноябрь 2021 (415)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]