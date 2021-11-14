Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

11:33

Британия призвала Евросоюз бойкотировать "Северный поток-2"

11:06

Вакцинация от коронавируса: за минувший день темпы упали в два раза

10:34

Хави одобрил продление контракта с Гави

10:07

Четыре человека пострадали в результате ДТП в Днепре (видео)

09:35

Принят итоговый документ саммита по климату

09:08

В Украине почти 14,5 тысяч случаев COVID и более 400 смертей

08:36

Сепаратисты обстреляли санитарные машины ВСУ

08:09

В Британии заявили о риске "случайной" войны с РФ

07:10

Жоржиньо мог оказаться в "Манчестер Сити"

06:11

Назван вид чая, способный навредить здоровью

05:12

17 ноября дебютирует кроссовер Subaru Solterra EV

04:13

Ким Кардашьян за минуту заработала на нижнем белье миллион долларов

03:05

Меркель просит немцев вакцинироваться от COVID: "впереди трудные недели"

02:06

Гвоздик: Шакур – единственный, кто доставил проблемы Ломаченко в спаррингах

01:07

Назван неожиданный фактор, повышающий риск госпитализации и смерти от COVID-19

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Ноябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
            

Вакцинация от коронавируса: за минувший день темпы упали в два раза

  7   0 14.11.2021, 11:06 | Новости, Общество
Вакцинация от коронавируса: за минувший день темпы упали в два раза

За минувший день темпы вакцинации от коронавируса в Украине упали в два раза. В частности, в субботу сделали 145 000 прививок против почти 300 000 в пятницу.

Об этом сообщает в Facebook Министерство здравоохранения.

Сообщается, что за минувшие сутки от коронавируса привили 145 241 человека. Одну дозу получили 65 757, полностью иммунизированы - 79 484.

С начала вакцинальной кампании прививки сделали 12 187 561 человеку, из них получили одну дозу - 12 187 559, полностью иммунизированы и получили две дозы - 8 665 945. В общей сложности сделали 20 853 504 прививки.

Также сообщается, что 91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не были вакцинированы.

Лента статей

Вашингтон предостерег Россию от "серьезной ошибки" в Украине — The New York Times

Вашингтон предостерег Россию от "серьезной ошибки" в Украине — The New York Times

Европа угодила в капкан Путина — Bloomberg

Европа угодила в капкан Путина — Bloomberg

Европа забыла, кто стоит за войной России с Украиной – The Hill

Европа забыла, кто стоит за войной России с Украиной – The Hill

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Ноябрь 2021 (318)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]