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Поток туристов в Украину вырос почти на 13%

  10   0 13.11.2021, 21:05 | Новости, Общество
Поток туристов в Украину вырос почти на 13%

Госагентство туризма насчитало в этом году почти 3,1 млн иностранных туристов, посетивших Украину.

За три квартала 2021 года Украину посетило почти 3,1 млн иностранцев, что на 12,6% больше показателей прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Госагентства развития туризма.

Больше всего туристов в Украину едет из Европы - 70%, далее идет Азия - 25,5%, 3% - туристы из Северной Америки, 1,4% - из стран Африки. 0,6% и 0,2% из Океании и Южной Америки.

Также агентство публикует данные топ-стран по посещению Украины. Так, на первом месте находится Молдова - 744 630 (из них туристов - 24,09%). Далее идут Россия - 411 373 (13,31%), Польша - 209 039 (6,76%); Румыния - 200 370 (6,48 %); Беларусь - 199 553 (6,46%); Турция - 171 955 (5,56%); Венгрия - 152 390 (4,93%); Германия - 111 675 (3,61%); Израиль - 96 250 (3,11%); США - 81 581 (2,64%).

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