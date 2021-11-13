Галлиани: Всячески пытался отговорить Шевченко от перехода в "Челси"

Итальянский функционер высказался о неудачном выборе футболиста.

Бывший вице-президент "Милана" Адриано Галлиани поделился впечатлениями от назначения Андрея Шевченко главным тренером "Дженоа".

"Мы потратили много денег на покупку Андрея, но оно того стоило. Я помню, как мы с Арьедо Брайдой ездили к нему в Киев на матч Лиги чемпионов против "Панатинаикоса". Это было 25 ноября 1998 года, было очень холодно. Я вернулся в отель и спал в моем пальто.

Помимо Гуннара Нордаля, исторического нападающего 1950-х годов, Шева - лучший бомбардир "Милана", замечательный игрок. Среди многих я хочу вспомнить его гол в полуфинале ЛЧ против "Интера" в самый славный год.

Я всегда любил его, как Брайда, как и Берлускони. Я всячески пытался отговорить его от перехода в "Челси", но безуспешно. Шева - это история "Милана", но теперь он пришел в старейший клуб Италии. Желаю ему удачи. Он стал первоклассным тренером, потому что дотошный и точный. С помощью мудрого Тассотти он также преуспеет и в Италии", - сказал Галлиани в интервью La Gazzetta dello Sport.

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