Назван вид чая, способный навредить здоровью

Заваренный черный чай не следует оставлять на завтра.

И не только потому, что не почувствуете вкуса и аромата. Если напиток стоит несколько часов на открытом воздухе, то под влиянием кислорода в нем быстро размножатся бактерии и образуются вредные соединения, передает «На пенсии».

Признаком того, что просроченный чай нельзя пить, есть тонкая оксидная пленка на его поверхности (образуется налет на чашке). Она возникает в результате окисления содержащихся в чае органических веществ. К ним относятся белковые молекулы, железо, магний, кальций, азотистые основания (теофиллин, кофеин, гуанин), самые вредные для желудочно-кишечного тракта, а также для печени.

Так что холодный черный чай только вредит организму. Его лучше пить теплым спустя 10-15 минут после заваривания.

Холодными можно употреблять зеленый чай, напитки из каркаде и разных трав. Однако если с момента заваривания прошло несколько часов или, еще хуже, дней, то такой напиток становится очень токсичным и может даже повлечь за собой настоящее отравление. Кстати, это постулат национальных кухонь традиционных чаепителей - китайцев и японцев.