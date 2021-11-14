17 ноября дебютирует кроссовер Subaru Solterra EV

Subaru планирует 17 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе представить свой новый электрический кроссовер Subaru Solterra. Вскоре после этого начнутся его продажи.

Solterra построен на платформе e-TNGA. Его длина составляет 4690 мм, ширина - 1860 мм, высота - 1650, а колесная база - 2850 мм. Внешне и технически он очень похож на Toyota bZ4X. Это не удивительно, ведь они создавались вместе.

Премиальный электрический кроссовер получил большой клиренс и систему полного привода в стандартной комплектации. Это будет кроссовер с хорошими внедорожными характеристиками.

Subaru также утверждает, что это самая технологически продвинутая модель в его линейке. У нее большое количество современных технологий и оборудования.

Электрическая силовая установка состоит из двух электромоторов общей мощностью 215 л.с. и литий-ионной батареи на 71,4 кВтч. Разгон до 100 км/ч занимает 7,7 секунды. Запас хода - 460 км.

Есть возможность быстрой подзарядки батареи до 80% за 30 минут. Покупателям также предложат версию с солнечной батареей на крыше, которая будет вырабатывать электроэнергию, эквивалентную 1800 км пробега в год.

autonews.ua

