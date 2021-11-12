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"Треба було щепитись": у Львові в реанімації перебуває 34-річна вагітна, яка не може дихати без кисневої маски (відео)

  9   0 12.11.2021, 16:01 | Новости, Общество
"Треба було щепитись": у Львові в реанімації перебуває 34-річна вагітна, яка не може дихати без кисневої маски (відео)

У реанімації Львівської лікарні швидкої допомоги з коронавірусом перебуває 34-річна вагітна жінка, яка не може дихати без кисневої маски. Вона дуже жаліє, що не вакцинувалася.

Як йдеться у сюжеті ТСН, минулої доби у Львові померла 23-річна вагітна. Вона теж була без COVID-щеплення, не мала супутніх патологій, проте пізно звернулася за медичною допомогою. Під час розтину медики побачили, що від легень покійної майже нічого не залишилося, інформує  УНІАН,

 

"Вагітна тривалий час хворіла вдома, мала високу температуру, приймала парацетамол, зверталася до сімейного лікаря, але стан дуже швидко погіршувався і госпіталізували її вже у важкому стані з вираженою дихальною недостатністю", - розказала завідувачка реанімаційного відділення Лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова Наталія Матолінець.  

Зараз у Львові у COVID-реанімації лікується 34-річна жінка на 18 тижні вагітності, яка постійно кашляє та перебуває під кисневою маскою. Жінка зізнається, що краще б вакцинувалась. 

"Я не вакцинована, я боялася, тому що вагітна, але треба було все-таки щепитись", - говорить хвора. 

Медики ж наголошують, що вакциновані пацієнти значно легше хворіють на COVID-19. Також закликають хворих одразу звертатись до лікарів та не займатись самолікуванням. 

"Якщо пацієнт не отримує ефекту від жарознижувальних препаратів - це один із сигналів, що потрібно звертатись до медиків. Виражена швидка втома, слабкість, задишка. Якщо сатурація є 95 і нижче - це є основним критерієм того, що пацієнт підлягає шпиталізації", - стверджує медичний директор львівської міської лікарні №8 Максим Павлов. Нагадаємо, як розказував акушер-гінеколог, директор Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини В'ячеслав Камінський, в Україні з початку року понад 6 тисяч вагітних перехворіли на COVID-19.

А за словами лікаря-інфекціоніста, експерта ЮНІСЕФ Катерини Булавінової, в Україні з початку пандемії коронавірусу померло 70 вагітних жінок.

"У мене прохання до усіх акушер-гінекологів: зайняти нарешті чітку лікарську позицію і вмовляти кожну вагітну робити щеплення на будь-якому терміні вакциною Pfizer", - наголосила інфекціоніст.

"Вечірні Вісті"

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