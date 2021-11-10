С сегодняшнего дня полиция имеет законные основания штрафовать "евробляхеров"

10 ноября 2021 года, в Украине заканчивается льготный период растаможки автомобилей на иностранной регистрации.

После истечения льготного периода, владельцы «евроблях» больше не смогут узаконить свои автомобили со скидкой. Те, кто не успел официально зарегистрировать свои транспортные средства, столкнуться с высокими штрафами. Уже с завтрашнего дня полиция сможет на законных основаниях штрафовать «евробляхеров», пишет портал "ampercar", информирует UAINFO.org.

Размер штрафа будет достигать 170 тысяч гривен. По решению суда автомобиль на иностранной регистрации могут конфисковать.

Однако некоторые категории граждан получат дополнительное время для растаможки. К таким относят участников АТО. Для них скидка будет действовать до 8 февраля 2022 года.

Добавим, что десятки тысяч машин не смогли растаможить из-за мошеннических схем ввоза в Украину. Некоторые автомобилисты были вынуждены дополнительно потратиться и приобрести справки о сертификации. Таким образом процедуру сертификации они смогут пройти позже.