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В Киеве каждый десятый COVID-сертификат фальшивый — Госпродпотребслужба

  14   0 08.11.2021, 23:59 | Новости, Общество
В Киеве каждый десятый COVID-сертификат фальшивый — Госпродпотребслужба

В Украине существует мощная антивакцинальная кампания, из-за которой многие украинцы отказываются от прививки против коронавируса и покупают себе ненастоящие COVID-сертификаты.

Об этом сообщил в эфире телеканала Украина 24 начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, информирует UAINFO.org.

По его словам, только в Киеве ежедневно работают 40 мониторинговых групп, которые проверяют у жителей столицы наличие СOVID-сертификатов о прививке или негативного теста на коронавирус.

«Примерно 10% таких документов сомнительные. Общая проблематика — антивакцинальная кампания в целом.

Некоторые политики, медики и публичные лица отмечают, что вакцинация — угроза жизни человечества.

К сожалению, борьба с антивакцинаторами очень слабая. Это необходимо делать на государственном уровне», — сказал Рубан.

При этом, как сообщил намедни министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, в Минздраве рассматривают возможность введения «ковидной амнистии». Она будет касаться тех, кто купил документы о вакцинации против коронавируса.

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