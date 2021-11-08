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Білорусь відмовилась постачати Україні електроенергію

  7   0 08.11.2021, 23:10 | Новости, Экономика
Білорусь відмовилась постачати Україні електроенергію

Компанія "Біленерго" направила українським учасникам ринку відповідний лист.

Білоруська енергетична компанія "Біленерго" повідомила про припинення експорту електроенергії в Україну.

Відповідний лист директора білоруської компанії Павла Дрозда опублікувала експерт з питань енергетики Ольга Кошарна на своїй сторінці в Facebook, інформує UAINFO.org.

"Біленерго" повідомляє, що з листопада 2021 року постачання електричної енергії в ОЕС України на основі раніше укладених рамкових контрактів не здійснюватимуться. Укладання нових рамкових контрактів також не планується", - йдеться у листі.

Відповідні листи отримали українські компанії - учасники ринку електричної енергії.

При цьому Кошарна зазначила, що лист датований сьогоднішньою датою і не дивлячись на те, що імпорт з Білорусі 8 листопада відбувся, надалі його вже не буде.

/ фото facebook.com/olga.kosharna

"Сьогодні здійснюються, завтра вже не буде (поставки електроенергії)", - пояснила вона.

Згідно з даними Оператора об’єднаної енергомережі державної компанії "Укренерго", імпорт електроенергії протягом 1-7 листопада становив 2,7 млн кВт-год, з яких 2,5 млн кВт-год - зі Словаччини в "острів Бурштинської ТЕС" та 0,2 млн кВт-год - з Білорусі в "ОЕС України". Крім цього, 8 листопада обсяг імпорту електроенергії з Білорусі складе 9,2 млн кВт-год, а зі Словаччини — 0,2 млн кВт-год. Імпорт електроенергії з Росії не здійснювався.

Імпорт електроенергії з Білорусії

2 листопада Україна запросила аварійну допомогу з енергосистеми Білорусі  в обсязі 500 МВт, та зі Словаччини через Бурштинський енергоострів в обсязі 100 МВт.

Потреба в аварійній допомозі виникла через дефіцит потужності в енергосистемі.

Україна тричі за 2021 рік просила Білорусь про аварійні поставки електроенергії.

26 жовтня компанія "Укренерго" провела аукціон з розподілу доступу до міждержавних перетинів електромереж на листопад 2021 року. За результатами аукціону, українські компанії викупили можливість постачати електроенергію з Росії в обсязі 2,2 ГВт і з Білорусі – 900 МВт.

30 жовтня голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус повідомив, що українські компанії не зможуть відновити з 1 листопада імпорт електроенергії з Росії та Білорусі через те, що російські та білоруські компанії скасували аукціони з продажу електроенергії.

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