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Проверка COVID-сертификата является законной, - Минздрав

  10   0 06.11.2021, 19:07 | Новости, Общество
Проверка COVID-сертификата является законной, - Минздрав

Правоохранители в ходе проверок соблюдения карантинных правил могут требовать у граждан предъявить COVID-сертификат, поскольку это не является нарушением законов Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Украины.

"Периодически в соцсетях можно увидеть видео и публикации, где указывается, что демонстрация COVID-сертификата или справки о вакцинации - это разглашение медицинской тайны. Авторы таких сообщений утверждают, что никто не может требовать показать соответствующий документ, поскольку это нарушение прав граждан.

Некоторые даже спорят с правоохранителями, экипажем транспорта или сотрудниками общественных заведений по поводу требования предъявить документ о вакцинации", - говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения информирует, что в соответствии со статьей 39-1 Закона Украины "Основы законодательства Украины о здравоохранении" пациент имеет право на тайну о состоянии своего здоровья, факте обращения за медицинской помощью, диагнозе, а также о сведениях, полученные при его медицинском обследовании.

То есть медицинская тайна содержит обращение к врачу или диагноз, а в документах о вакцинации никаких  этих сведений нет.

Таким образом, правоохранители во время проверок соблюдения карантинных правил могут требовать у граждан предъявить COVID-сертификат, не нарушая при этом закон.

"Подчеркиваем, что норма о наличии документа о вакцинации не распространяется на посещение банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов на любом уровне эпидопасности. То есть в указанных заведениях никто не может проверять у посетителей наличие документа о прививках.

В то же время, действующие карантинные нормы предусматривают, что на "красном" уровне эпидопасности работать могут только те общественные заведения, где 100% персонала и посетителей вакцинированы или имеют отрицательный тест на COVID-19.

То есть в указанных заведениях уже речь идет о возможности проверки документа о прививках или отрицательного теста на COVID-19", - отмечают в Минздраве.

Для того, чтобы ограничения "желтого" или "красного" уровней не касались общественных заведений или массовых мероприятий, сотрудники или организатор должны проверить соответствующие документы у посетителей.

В случае, если посетители таких заведений отказываются их предоставить, то субъект предпринимательства имеет полное право отказать в своих услугах. В первую очередь речь идет о том, что учреждения должны соблюдать правила работы во время карантина, утвержденные Постановлением Кабмина №1236. 

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