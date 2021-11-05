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Частина українців з понеділка можуть залишитися без роботи: кого і за що відсторонятимуть

  11   0 05.11.2021, 17:06 | Новости, Общество
Частина українців з понеділка можуть залишитися без роботи: кого і за що відсторонятимуть

З понеділка, 8 листопада, набуває чинності постанова Кабміну про відсторонення від роботи чиновників і педагогів, які відмовляються або ухиляються від проведення щеплень проти COVID-19. Надалі перелік професій планують розширити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення уряду.

Кого будуть усувати від роботи

Наказом МОЗ визначено конкретний перелік професій, в яких щеплення від COVID - 19 є обов'язковим. Щеплення повинні зробити співробітники:

- працівників центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів,

- місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;

- закладів вищої, післявузівської, професійної, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціальної освіти та закладів незалежно від типу та форми власності.

Відсторонення працівників проводиться шляхом видання наказу або розпорядження керівника. Термін відсторонення встановлюється до усунення причин, які його зумовили. На час відсторонення оплата праці працівників і державних службовців проводиться згідно з нормами Закону

Хто може уникнути відсторонення

Форма № 028

Згідно з рішенням МОЗ, не можуть бути відсторонені від роботи особи, які мають протипоказання до вакцинації і які надали відповідне медичний висновок (форма № 028), виданий закладом охорони здоров'я.

Якщо протипоказання тимчасові, то така довідка буде видаватися на певний проміжок часу - від 3 або більше місяців, після чого буде потрібно щеплення.

Одна доза

Особи, які отримали одну дозу вакцини, також не підлягають відстороненню від роботи, оскільки відстороненню підлягають тільки ті, хто ухиляється або відмовляються від вакцинації.

Ті, хто перехворів

Ті люди, які перехворіли та одужали, повинні отримати медичну довідку №028. Цій категорії громадян довідка видається максимум на три місяці.

Розширення списку

Крім того, МОЗ підготувало доповнення до переліку професій для обов'язкової вакцинації. Цей наказ поки не набув чинності. Пропонується доповнити перелік працівниками:

- підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

- закладів та закладів, що надають соціальні послуги закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів;

- підприємств, установ та організацій, включених до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 4 березня 2015 року № 83.

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