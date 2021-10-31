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Ученые объяснили, почему мозг не хочет работать в состоянии усталости

  13   0 31.10.2021, 06:11 | Новости, Общество
Ученые объяснили, почему мозг не хочет работать в состоянии усталости

Ученые провели интересный эксперимент.

Где-то здесь наш мозг соображает: а оно мне надо? Иными словами, взвешивает значимость поставленной задачи и объём необходимых усилий для её выполнения. Эти области называются полосатым телом, потому что в нём полосами идёт серое и белое вещество, сообщает Курс.

И там, в частности, есть небольшой участок - прилежащее ядро. Вот в нём, в том числе рождается и удовольствие, и страх, и злоба. Но самое интересное в данном случае - в нём происходит такая вещь, как создание мотивационной значимости. То есть там решается, почему стоит сделать что-то, что человек с этого будет иметь, что в этом хорошего. Возникает стимул, желание. И наоборот, почему вот этого надо избегать, что в этом плохого. Появляется неприязнь.

Нейрофизиологи из Оксфорда и Бирмингема в результате недавнего исследования пришли к выводу, что мотивация меняется в зависимости от физического состояния человека, мозг переоценивает все за и против в состоянии усталости.

Они провели такой эксперимент. Собрали 36 человек и дали им динамометры (приборы для спортсменов, измеряющие силу сжатия). Участникам предоставили выбор: можно три секунды сжимать и в зависимости от усилия получить от шести до десяти «кредитов», а можно эти секунды просто отдыхать и за это получить один «кредит». Немного напоминает пособие по безработице. Примечательно, что если человек согласился поработать, то он должен потрудиться в соответствии с назначенной зарплатой, если не справляется - получает ноль. В общем, как в жизни. И так более 200 раз.

Что получилось? Что мозг сигнализирует о двух разных типах усталости. Первая - кратковременная, восстановимая. То есть берём пару «выходных» - и порядок, мы снова в форме. Но со временем накапливается другая усталость - «невосстановимая», долгосрочная. Это когда выходные или даже отпуск уже не помогают. И в этой ситуации, оказывается, в мозге происходит «переоценка ценностей» - то, что ещё недавно казалось самым желанным, понемногу теряет свой блеск. Полосатое тело решает, что ожидаемый результат не стоит необходимых для него трудов. И человек отказывается работать даже за самую высокую награду.

 

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