В Германии заметили новый кроссовер Audi Q9

В Германии фотошпионы заметили во время тестов на трассе Нюрбургринг новый полноразмерный кроссовер Audi Q9. Его продажи начнутся в 2022 году.

Этот кроссовер тестируют в сильно закамуфлированном виде, поэтому пока трудно сказать что-то конкретное про его дизайн. Одно понятно точно - это будет большой кроссовер.

Если учесть размеры Audi Q9, то у него, скорее всего, будет три ряда сидений. Тем не менее, у роскошных кроссоверов, таких как Mercedes-Maybach GLS и Land Rover Range Rover SV, два ряда сидений, благодаря чему для задних пассажиров есть много пространства. Возможно, Audi тоже пойдет по этому пути и у Q9 будет не три, а два ряда сидений. Пока об этом еще точно ничего не известно.

К сожалению, пока также нет никакой информации про силовую установку для Audi Q9. Не исключено, что это будет гибридная силовая установка, чтобы соответствовать современным экологическим требованиям.

Предполагается, что продажи Audi Q9 начнутся в 2022 году. По слухам, этот кроссовер будут продавать только в Китае и США. В Европе его не будет. Но официально эта информация не подтверждена.

autonews.ua

