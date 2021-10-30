В Украине более 26 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

В Украине зафиксировали 26 198 новых случаев коронавирусной болезни. Больше всего заражений в Днепропетровской (2 280), Одесской (1 973), Львовский (1 880), Сумской (1 612) областях и г. Киев (1 455).

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

Из них, в частности, за прошедшие сутки заболели 1 643 ребенка и 379 медработников.

Так, за вчера с коронавирусом было госпитализировано 5 305 пациентов, выздоровело - 9 449, а умерли от болезни - 541.

Также за сутки было проведено 144 621 тестирований:

- ПЦР-тестами - 72 612;

- ИФА-тестами - 21 163;

- экспресс-тестами - 50 846.

Всего в Украине уже сделали 14 378 720 ПЦР-тестирований.

За все время пандемии в стране заболели 2 904 872 человека, выздоровели - 2 430 944, а умерли от болезни - 67 393.