Від Єгипту до Оману: найпопулярніші напрямки для подорожей в 2022 році

Путівник Lonely Planet пропонує вже готуватися до майбутніх поїздок.

Поки українці готуються до нового локдауну, вакцинованій частині населення запропонували розглянути найперспективніші для подорожей наступного року країни, регіони та міста.

Список туристично цікавих напрямків на 2022 рік був складений путівником Lonely Planet, інформує UAINFO.org.

10 найпопулярніших країн і напрямків

Острови Кука; Норвегія; Маврикій; Беліз; Словенія; Ангілья; Оман; Непал; Малаві; Єгипет.

10 найпопулярніших регіонів

Вестфірдір (Ісландія); Західна Вірджинія (США); Сішуанбаньна-Дайський автономний округ (Китай); Узбережжя графства Кент (Велика Британія); Пуерто-Ріко (США); Сікоку (Японія); Пустеля Атакама (Чилі); Синик Рим Ріджинал (Австралія); Острів Ванкувер (Канада); Бургундія (Франція).

Топ-10 міст

Окленд (Нова Зеландія); Тайбей (Тайвань); Фрайбург (Німеччина); Атланта (США); Лагос (Нігерія); Нікосія (Кіпр); Дублін (Ірландія); Меріда (Мексика); Флоренція (Італія); Кенджу (Південна Корея).

"Після вимушеної перерви прийшов час "зняти з полиці" відкладені поїздки і втілити їх у життя. Списки розкривають світ у всьому його чудовому і привабливому розмаїтті", - стверджує віце-президент Lonely Planet Том Холл.

Як повідомлялося, Україна порівняно з минулим кварталом опустилася з 37 на 38 місце у рейтингу паспортів світу через введення візи після прибуття з Кенією.