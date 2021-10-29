Одышка после коронавируса: доктор Комаровский рассказал, норма ли это и что делать

Одышка после перенесенной коронавирусной болезни не считается нормой. Как долго она может сохраняться - неизвестно.

Об этом заявил известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский на своей странице в Instagram.

"Сегодня мы уже понимаем, что во время коронавирусной инфекции есть поражение легких, к тому же серьезное. И орган в течение какого-то (индивидуального для каждого переболевшего) времени будет восстанавливаться. Мы только можем указывать на факторы, способствующие нормальной работе легких", - написал врач.

По его словам, организм требует времени для своего обновления.

"Если это в принципе может восстановиться, то для этого нужно, во-первых, время, во-вторых, правильные параметры воздуха, и, в-третьих, профилактика обезвоживания, нормальный питьевой режим. Это ключевые моменты, на которые нужно обращать внимание", - отметил Комаровский.

Врач добавил, что на длительность восстановления легких негативно могут влиять активное и пассивное курение, сухой воздух и пыль в помещении, а также другие "респираторные вредности".

ТСН