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Одышка после коронавируса: доктор Комаровский рассказал, норма ли это и что делать

  5   0 29.10.2021, 13:00 | Новости, Общество
Одышка после коронавируса: доктор Комаровский рассказал, норма ли это и что делать

Одышка после перенесенной коронавирусной болезни не считается нормой. Как долго она может сохраняться - неизвестно.

Об этом заявил известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский на своей странице в Instagram.

"Сегодня мы уже понимаем, что во время коронавирусной инфекции есть поражение легких, к тому же серьезное. И орган в течение какого-то (индивидуального для каждого переболевшего) времени будет восстанавливаться. Мы только можем указывать на факторы, способствующие нормальной работе легких", - написал врач.

По его словам, организм требует времени для своего обновления.

"Если это в принципе может восстановиться, то для этого нужно, во-первых, время, во-вторых, правильные параметры воздуха, и, в-третьих, профилактика обезвоживания, нормальный питьевой режим. Это ключевые моменты, на которые нужно обращать внимание", - отметил Комаровский.

Врач добавил, что на длительность восстановления легких негативно могут влиять активное и пассивное курение, сухой воздух и пыль в помещении, а также другие "респираторные вредности".

ТСН

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