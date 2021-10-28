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В Україні за добу на коронавірус захворіла рекордна кількість людей за увесь час пандемії

  10   0 28.10.2021, 09:00 | Новости, Общество
В Україні за добу на коронавірус захворіла рекордна кількість людей за увесь час пандемії

В Україні за добу виявили 26 071 новий випадок COVID-19. Це найвищий показник за весь час пандемії коронавірусу в Україні. У числі хворих 1830 дітей та 477 медпрацівників.

Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі, інформує UAINFO.org.

Також за минулу добу було госпіталізовано 5366 осіб; зафіксовано 576 летальних випадків; одужали 10 006 осіб.

Крім цього, проведено тестувань за добу - 151 504 (зокрема методом ПЛР - 77 573, методом ІФА - 21 960); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 51 971. 

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 2 851 804 особи;
  • одужало - 2 411 711 осіб;
  • летальних випадків - 66 204;
  • проведено ПЛР-тестувань - 14 232 081.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (2296), Дніпропетровській (2113), Житомирській (1668), Харківській (1517) і Львівській (1506) областях.  

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ - 1451 випадок;
  • Вінницька область - 460 випадків;
  • Волинська область - 587 випадків;
  • Дніпропетровська область - 2113 випадків;
  • Донецька область - 1180 випадків;
  • Житомирська область - 1668 випадків;
  • Закарпатська область - 401 випадок;
  • Запорізька область - 1449 випадків;
  • Івано-Франківська область - 1258 випадків;
  • Київська область - 906 випадків;
  • Кіровоградська область - 184 випадки;
  • Луганська область - 656 випадків;
  • Львівська область - 1506 випадків;
  • Миколаївська область - 593 випадки;
  • Одеська область - 2296 випадків;
  • Полтавська область - 1022 випадки;
  • Рівненська область - 937 випадків;
  • Сумська область - 825 випадків;
  • Тернопільська область - 748 випадків;
  • Харківська область - 1517 випадків;
  • Херсонська область - 1093 випадки;
  • Хмельницька область - 1117 випадків;
  • Черкаська область - 706 випадків;
  • Чернівецька область - 696 випадків;
  • Чернігівська область - 702 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

UAINFO

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