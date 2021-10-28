В Україні за добу на коронавірус захворіла рекордна кількість людей за увесь час пандемії

В Україні за добу виявили 26 071 новий випадок COVID-19. Це найвищий показник за весь час пандемії коронавірусу в Україні. У числі хворих 1830 дітей та 477 медпрацівників.

Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі, інформує UAINFO.org.

Також за минулу добу було госпіталізовано 5366 осіб; зафіксовано 576 летальних випадків; одужали 10 006 осіб.

Крім цього, проведено тестувань за добу - 151 504 (зокрема методом ПЛР - 77 573, методом ІФА - 21 960); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 51 971.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 2 851 804 особи;

одужало - 2 411 711 осіб;

летальних випадків - 66 204;

проведено ПЛР-тестувань - 14 232 081.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (2296), Дніпропетровській (2113), Житомирській (1668), Харківській (1517) і Львівській (1506) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 1451 випадок;

Вінницька область - 460 випадків;

Волинська область - 587 випадків;

Дніпропетровська область - 2113 випадків;

Донецька область - 1180 випадків;

Житомирська область - 1668 випадків;

Закарпатська область - 401 випадок;

Запорізька область - 1449 випадків;

Івано-Франківська область - 1258 випадків;

Київська область - 906 випадків;

Кіровоградська область - 184 випадки;

Луганська область - 656 випадків;

Львівська область - 1506 випадків;

Миколаївська область - 593 випадки;

Одеська область - 2296 випадків;

Полтавська область - 1022 випадки;

Рівненська область - 937 випадків;

Сумська область - 825 випадків;

Тернопільська область - 748 випадків;

Харківська область - 1517 випадків;

Херсонська область - 1093 випадки;

Хмельницька область - 1117 випадків;

Черкаська область - 706 випадків;

Чернівецька область - 696 випадків;

Чернігівська область - 702 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

UAINFO