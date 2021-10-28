В Україні за добу на коронавірус захворіла рекордна кількість людей за увесь час пандемії

В Україні за добу виявили 26 071 новий випадок COVID-19. Це найвищий показник за весь час пандемії коронавірусу в Україні. У числі хворих 1830 дітей та 477 медпрацівників.
Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі, інформує UAINFO.org.
Також за минулу добу було госпіталізовано 5366 осіб; зафіксовано 576 летальних випадків; одужали 10 006 осіб.
Крім цього, проведено тестувань за добу - 151 504 (зокрема методом ПЛР - 77 573, методом ІФА - 21 960); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 51 971.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 2 851 804 особи;
- одужало - 2 411 711 осіб;
- летальних випадків - 66 204;
- проведено ПЛР-тестувань - 14 232 081.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (2296), Дніпропетровській (2113), Житомирській (1668), Харківській (1517) і Львівській (1506) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ - 1451 випадок;
- Вінницька область - 460 випадків;
- Волинська область - 587 випадків;
- Дніпропетровська область - 2113 випадків;
- Донецька область - 1180 випадків;
- Житомирська область - 1668 випадків;
- Закарпатська область - 401 випадок;
- Запорізька область - 1449 випадків;
- Івано-Франківська область - 1258 випадків;
- Київська область - 906 випадків;
- Кіровоградська область - 184 випадки;
- Луганська область - 656 випадків;
- Львівська область - 1506 випадків;
- Миколаївська область - 593 випадки;
- Одеська область - 2296 випадків;
- Полтавська область - 1022 випадки;
- Рівненська область - 937 випадків;
- Сумська область - 825 випадків;
- Тернопільська область - 748 випадків;
- Харківська область - 1517 випадків;
- Херсонська область - 1093 випадки;
- Хмельницька область - 1117 випадків;
- Черкаська область - 706 випадків;
- Чернівецька область - 696 випадків;
- Чернігівська область - 702 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.