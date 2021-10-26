"Кварталу 95" не продлили контракт на телеканале Коломойского

В новом году существует вероятность, что юмористическое шоу "Квартал 95" будет выходить на другом канале. Об этом рассказал художественный руководитель "Женского квартала" Александр Пикалов, пишет ZN.UA.

По его словам, телеканал "1+1" после того, как Зеленский стал президентом, продлевает контракт со студией "Квартал 95" на год, и на следующий год контракт еще не переподписан. Поэтому он не исключает, что шоу может выходить в новом году на другом канале.

"Мне кажется, что теоретически может. Я не знаю условий контракта, в котором там все состоянии. И я не знаю, что с нашим ранее сделанным продуктом. Все концерты "Квартала" - они же кому-то принадлежат? Это ведь тоже имущество какое-то. Может, мы не являемся собственниками этого, я этого не знаю. Мне как-то это было всегда интересно", - сказал Пикалов, передает "Украинская правда".

В группе "1+1 media" не смогли сообщить, будут или нет продлевать контракт со студией "Квартал 95", сославшись на то, что не могут разглашать деталей переговоров по контракту.

"Мы не можем разглашать условия деловых переговоров и детали по контракту - прошлых, действующих или будущих, поскольку это коммерческая тайна", - отметили в медиагруппе.