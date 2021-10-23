Генпрокурор пригрозила продавцам поддельных COVID-документов: "От меня пощады не ждите"

В 2021 году по фактам подделки результатов тестов и документов о вакцинации 104 лицам уже сообщено о подозрении.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова предупредила, чтобы продавцы и покупатели поддельных ПЦР-тестов и COVID-сертификатов не ожидали от нее пощады. Об этом она написала в Facebook.

"Предупреждаю, от меня пощады не ждите. Я довела эту позицию всем без исключения прокурорам - такие производства мы с вами берем под личный контроль и методично доводим до приговоров. Никаких раскачиваний и размышлений - отвечаем "взаимностью", так сказать. Фейковые сертификаты - игра в рулетку с полным барабаном. За выстрелы из этого оружия мы заставим отвечать продавцов и покупателей "липы" - говорится в сообщении.

Венедиктова отметила, что в 2021 году на основании собранных доказательств о подделке результатов тестов и документов о вакцинации, 104 лицам уже сообщено о подозрении, в суд направлено 88 обвинительных актов. Половина из почти 800 нынешних уголовных производств этой категории касаются именно махинаций с документами о прививках.

Венедиктова подчеркнула, что наказывают и тех, кто продает псевдосправки, и тех, кто их покупает.