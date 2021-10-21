Сериал о психопате "Ты" обогнал "Игру в кальмара" в рейтинге Netflix

Новый сезон сериала "Ты" стримингового сервиса Netflix сместил шоу "Игра в кальмара" с первого места рейтинга по просмотрам в США.

Как пишет американское издание Forbes, южнокорейский сериал "Игра в кальмара" уступил свою позицию спустя 24 дня пребывания в статусе лидера просмотров в Штатах, пишет УНИАН.

Сериал "Ты" занял первое место в списке просмотров сервиса в США практически сразу после премьеры. Вместе с тем шоу не сможет попасть в рейтинг самых популярных проектов Netflix, как это сделала "Игра в кальмара".