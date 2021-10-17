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"Северный поток-2" готов к запуску, нужно только разрешение от Германии, - посол

  6   0 17.10.2021, 15:02 | Новости, Общество
"Северный поток-2" готов к запуску, нужно только разрешение от Германии, - посол

Российский газопровод "Северный поток-2" готов к запуску. Ожидается только разрешение от Германии.

Об этом заявил российский посол в Британии Андрей Келин, сообщает ВВС.

Келин уточнил, что как только это произойдет, поставки газа будут осуществляться по данному газопроводу.

"Факт в том, что трубопровод "Северный поток-2" существует, он готов, он подготовлен к использованию, и мы ожидаем окончательного решения от Германии", - сказал он.

На вопрос о том, продолжит ли РФ увеличивать поставки газа Западной Европе, если ФРГ не даст разрешение оперативно, Келин ответил, что увеличение в этом году поставок российского газа через ГТС Украины сверх контрактных обязательств по транзиту составляет 10 процентов.

"Как мы понимаем, большего мы сделать не можем, потому что оборудование этого трубопровода никогда не проходило модернизацию и реконструкцию, так что использовать его просто опасно", - рассказал Келин.

Напомним, в Госдепе США заявили, что работа над подготовкой санкций против "Северного потока-2" уже начата.

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