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Два дня блуждали в горах: на Афоне спасли двух украинцев

  2   0 17.10.2021, 14:30 | Новости, Общество
Два дня блуждали в горах: на Афоне спасли двух украинцев

Полиция нашла двух украинских паломников на Афоне. Они пропали без вести с вечера пятницы.

Об этом сообщает Ekathimerini.

Правоохранители нашли украинцев у скита, принадлежащего монастырю Великая Лавра, они находятся в хорошем состоянии. Их перевели в румынский монастырь для оказания первой помощи, поскольку они были истощены.

Двое украинцев разошлись с шестью другими соотечественниками в условиях густого тумана, а затем сбились с дороги. О пропавших сообщили в пятницу вечером.

В спасательной операции приняли участие 14 полицейских, 8 пожарных из специального спасательного отделения службы, а также монахи, которые хорошо знают местность.

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