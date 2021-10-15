"Хочу вакцинуватися, але сусідам казати не буду...". Чому люди бояться щеплення і готові помирати від ковіду

471 смертей за добу - це страшно. Політик Вікторія Сюмар поспілкувалася з жінкою у селі, намагаючись зрозуміти, чому люди бояться вакцинуватися. Про це вона написала на власній сторінці у Facebook, інформує UAINFO.org.

- Чому люди не вакцинуються?- питаю.

- А бояться, що їм чіп вживлять. А потім хтось натисне кнопку, і всі вакциновані помруть...

- Тому готові помирати від ковіду?..

- Та в мене дітей нема на кого лишити, тому хочу вакцинуватися, але сусідам казати не буду. Бо кажуть, що потім не підходь, від тебе фонитиме, і ти нас будеш "облучати".

От така розмова. Це було би смішно, якби не було так сумно. Батюшка в церкві в тому селі забороняє бути в масці, бо в "церкві не боліють". Але насправді захворівають саме там, в церкві.

Це така темінь і Середньовіччя, що сил нема. Людей геть не переконує той факт, що в лікарнях 97% не вакцинованих, і що Coronovac це майже як стара добра вакцина від грипу.

Нещодавно була в Португалії, там 80% вакцинованих, як і в сусідній Іспанії. І там вакцинацію пропагує католицька церква. І країна вже живе де факто в постковіді, тоді як Україна готується до найбільш смертоносної хвилі епідемії.

І тому обмеження уряду я вважаю адекватними. Бо не знаю як вибивати цю міфічну темінь з голів людей, окрім як практичними стимулами.

Жінку з села переконала вакцинуватися. Заради дітей. Думаю зараз переконувати - важливо як ніколи. Вакцинуйтесь, прошу. Час подбати про себе.

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Вікторія СЮМАР