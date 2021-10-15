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Агуэро: Я перешел в "Барселону", чтобы играть с Месси, но его уход шокировал меня

  6   0 15.10.2021, 07:10 | Новости, Спорт
Агуэро: Я перешел в "Барселону", чтобы играть с Месси, но его уход шокировал меня

Аргентинец оценил нынешнее положение команды.

Нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро поделился впечатлениями от своего пребывания в клубе.

По словам аргентинца, он с радостью воспринял предложение от каталонского клуба.

"Я вообще не жалею о своем переходе. Давайте честно: какой футболист не захочет играть в "Барселоне"? Думаю, большинство игроков хотело бы выступать в клубе, несмотря на то, как идут дела.

Я перешел с надеждой сыграть с Лео Месси, что будет собрана хорошая команда, что и пытался сделать клуб. Когда мне позвонили, то я не думал о том, сколько мне заплатят".

Агуэро также высказался об уходе Лионеля Месси из каталонского клуба.

"Меня это шокировало. Очень плохой момент. Не мог поверит в это, когда узнал", - отметил аргентинец в интервью El Pais.

Фото Getty Images

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