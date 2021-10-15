Названы опасные последствия дефицита газа

Врач-нутрициолог Анна Ковальчук рассказала про важность железа в организме.

Железо - незаменимый для человека микроэлемент, главная функция которого транспорт кислорода к тканям, органам, системам организма. В норме содержание железа в организме человека составляет 3-5 граммов, передают Комментарии.

Врач-нутрициолог Анна Ковальчук на своей странице в Instagram рассказала, к чему же может привести недостаток этого микроэлемента.

Специалист отметила, что в наибольших количествах в микроэлементе нуждаются дети, беременные и кормящие женщины, люди преклонного возраста, спортсмены, лица, страдающими обильными хроническими кровотечениями. Гемовое железо содержится в продуктах животного происхождения, негемовое - в растительной пище.

Нехватка железа в организме сказывается на общем состоянии, проявляется чрезмерной утомляемостью и ведет к развитию железодефицитной анемии. Восстановить нормальный уровень железа в организме только лишь за счет продуктов питания невозможно. При железодефицитной анемии показано применение железосодержащих препаратов, в комплексе с питанием. При этом важно пить данные препараты между приемами пищи, чтобы не блокировать всасываемость железа. Однако даже при отсутствии анемии дефицит железа приводит к обострению хронических заболеваний и снижению работоспособности.

Отмечается, что наиболее железосодержащими продуктами являются моллюски, мясные субпродукты, красное мясо, шпинат, черный шоколад, кешью, фасоль, гречка, киноа, гранат.